Ein Hauch von Le Mans am Salzburgring

So sind für die Tourenwagen Classics neben Rennlegende Dieter Quester auch Prinz Leopold von Bayern im DTM-„Dienstauto“ von 1989, Armin Hahne (Ford Sierra), Harald Grohs, Roberto Ravaglia (BMW M3), Roland Asch (Mercedes 190 Evo 2), Stefan und Peter Mücke (Ford Capri) gemeldet. Aus der Liste der Gentle Drivers sticht Marco Werner heraus, der einen Hauch von Le Mans auf den Salzburgring bringt, hat er dieses Rennen doch mit Audi dreimal gewonnen. In Salzburg wird er einen 1962er Ford Tojeiro pilotieren, in dem bereits Jackie Stewart saß.