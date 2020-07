Wie zukunftsfit ist unser Bundesheer?

Es deutet sich wieder ein Umbruch für das österreichische Bundesheer an. Nachdem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verkündete, unser Heer umstrukturieren zu wollen und in den Bereichen Cybersicherheit, ABC-Abwehr und Katastrophenschutz aufzurüsten, geht es nun auch um die österreichische Luftraumüberwachung. Die Saab 105OE müssen wegen Materialermüdung in Zukunft am Boden bleiben. Dadurch entsteht eine große Lücke in der Überwachung des österreichischen Luftraums. Schon lange stöhnt das Heer unter den schwierigen Umständen und chronischer Unterfinanzierung. Doch wie soll die Zukunft des Bundesheers aussehen? Sind Panzerschlachten im Marchfeld noch eine reale Bedrohung? Wie kann das Heer seinen verfassungsmäßigen Pflichten nachkommen? Diskutieren Sie mit uns und anderen Lesern hier im aktuellen „Krone“-Forum.