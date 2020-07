Tiroler (13) mit Motorrad schwer gestürzt - tot

Tödliches Unfalldrama am Sonntag im Tiroler Zillertal! Ein erst 13-jähriger Bursche kam auf einem Forstweg in Uderns mit einem Motorrad zu Sturz. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung sofort in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er wenige Stunden später leider seinen schweren Verletzungen erlag.