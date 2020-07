Herzogin Kate stößt Meghan vom Fashion-Thron

Doch jetzt wendet sich das Blatt: Die Ehefrau von Prinz William sorgt mit ihren Looks im neuen Jahr plötzlich für mehr Begeisterung als ihre Schwägerin. Der Mode-Onlineshop „Love the Sales“ nahm während der vergangenen Monate alle Styles der royalen Beautys unter die Lupe - und das Ergebnis war eindeutig: Viel mehr Fans interessierten sich für Kates Garderobe! 14 ihrer insgesamt 16 Outfits sind bereits restlos ausverkauft. Von Meghans sechs Looks ist nur einer nicht mehr zu haben.