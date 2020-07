10.040 Quarantäne-Maßnahmen von Polizei überwacht

Die insgesamt 50.547 Quarantänemaßnahmen, die von der Exekutive in Österreich überwacht worden sind, teilen sich wie folgt auf: 31.655 in Tirol, 10.040 in der Steiermark, 4929 in Kärnten und 3030 in Niederösterreich. Es folgt das Burgenland mit 577, Oberösterreich mit 297 sowie Salzburg mit acht, Vorarlberg mit sieben und Wien mit nur vier Überwachungen.