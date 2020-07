Parkplätze statt Grünoase?

Es ist derzeit noch eine kleine Grünoase mitten in der Stadt – mehrere Wohnhausanlagen in der Payergasse in Mödling dürfen sich über einen Blick auf Wiesen und Bäume freuen. Doch damit ist es nach Plänen einer Genossenschaft bald vorbei. Wie die Anrainer erst vor wenigen Wochen erfahren haben, sollen das Areal zugepflastert und somit Parkplätze für 49 Pkw errichtet werden. „Und sowas nennt sich gemeinnützig!“, macht ein Betroffener seinem Ärger Luft. Viele Nachbarn fürchten jetzt Lärm und Gestank durch die einfahrenden Autos. „Noch dazu, wo wir eigentlich genug Stellflächen in der Tiefgarage haben“, heißt es. Direkt neben dem geplanten Parkplatz befindet sich ein Kindergarten: „Wie sollen wir unseren Kleinen erklären, dass die steinalten Linden jetzt für Autos gerodet werden?“