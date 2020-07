3:0! Austria Klagenfurt verteidigt Tabellenführung

Tabellenführer Austria Klagenfurt hat den Ein-Punkt-Vorsprung auf Verfolger SV Ried in der 2. Fußball-Liga gewahrt. Einen Tag nach dem 1:0-Erfolg Rieds in Steyr setzten sich die Kärntner am Samstagabend zuhause gegen die Juniors OÖ mit 3:0 (0:0) durch und haben den Aufstieg ins heimische Oberhaus vier Runden vor Schluss weiter in eigener Hand.