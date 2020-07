Motorradlenkerin wurde bei Unfall schwer verletzt

Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Murau mit seinem Pkw auf der L513 von Teufenbach in Richtung Mariahof. Bei Straßenkilometer 1,700 wollte der Lenker wenden und fuhr nach einer Rechtskurve auf eine angrenzende Ausweichstelle. Zu dieser Zeit fuhr die 38-Jährige mit ihrem Motorrad in dieselbe Richtung. Als der Pkw-Lenker wieder in die Landesstraße einfuhr, konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit ihrem Motorrad gegen die linke Fahrerseite des Pkw. Sie erlitt schwere Verletzungen am linken Bein und wurde mit dem Rettungshubschrauber C 17 zum LKH Judenburg geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.