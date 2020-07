2 Dealer gefasst: Drogen und Geld sichergestellt

Komplize in „Bunkerwohnung“ gefasst

Der 24-Jährige wurde beim Drogenverkauf auf der Straße festgenommen, dabei dürfte er auch Drogenpäckchen verschluckt haben. Er wurde als sogenannter Bodypacker ins Krankenhaus gebracht. Sein Komplize wurde in der „Bunkerwohnung“ gefasst, berichtete die Polizei am Samstag.