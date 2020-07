Anschober lädt zum ersten Tierschutzgipfel

Tierschutzminister Rudolf Anschober (Grüne) lädt für Montagnachmittag in das Gesundheitsministerium zum ersten Tierschutzgipfel. Geladen sind Vertreter von Tierschutzorganisationen, Behörden, Wirtschaft und Politik. In Zukunft will Anschober in einem neuen Arbeitsprozess für Tierwohl viermal im Jahr 40 im Tierschutzbereich aktive Menschen an den Gesprächstisch holen.