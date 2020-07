„Riesige Wassermassen“ sorgten für Überflutungen

Am stärksten betroffen war Bezirkskommandant Josef Huber zufolge der Ort Dörfles in der Gemeinde Willendorf, wo „riesige Wassermassen“ registriert wurden. In einer Senke in der Nähe eines Reitstalls wurden mehrere Häuser überflutet. Das Wasser sei in diesem Bereich „mit leistungsstarken Pumpen“ beseitigt worden, sagte Huber.