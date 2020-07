Russland bleibt nach fehlender Zahlung gesperrt

Russland war wegen Doping-Manipulationen am 12. März hart bestraft worden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio sollten nur zehn Leichtathleten als neutrale Sportler starten dürfen. Dazu muss der russische Verband eine Strafe in Höhe von zehn Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro) zahlen. Die Hälfte davon wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zahlungsfrist war der 1. Juli.