Infektionen in OÖ: Weiterer Anstieg verzeichnet

In Oberösterreich, wo am Mittwoch als Reaktion auf den Anstieg der Corona-Fälle eine Schließung von Schulen und Kindergärten in mehreren Bezirken angeordnet worden war, ist die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen erneut gestiegen: Nach 195 Fällen am Vortag vermeldete Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstagvormittag 42 Neuinfizierte binnen 24 Stunden. Oberösterreich habe „konsequent und rasch“ reagiert, sagte der Minister. Dass Schulen geschlossen wurden, erklärte Anschober mit einer „relativ starken Verankerung“ in diesem Bereich.