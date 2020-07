Fünftägiger Corona-Lockdown im Westjordanland

Anstieg der Neuinfektionen auch in Israel

Einen Anstieg der Neuinfektionen verzeichnete auch Israel. Mit mehr als 26.000 bestätigten Fällen am Mittwoch in der Früh waren das rund 15 Prozent mehr Fälle als eine Woche zuvor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht den Nahen Osten im Kampf gegen das Coronavirus an einer kritischen Schwelle. Nach den am Mittwoch von der WHO veröffentlichten Zahlen verzeichneten die 22 Länder in der Region, von Marokko bis Pakistan, insgesamt mehr als eine Million Infektionen und fast 25.000 Todesfälle.