Gebauer wechselt in die deutsche Bundesliga

Seit gestern Abend hält Christian Gebauer einen Altach-Rekord - zusammen mit Alex Guem. Beide wurden in einer Serie von 108 Partien (entsprach in der Zehnerliga drei Saisonen) 97 Mal eingesetzt. Gebauer kann in den nächsten Spielen Guem sogar noch hinter sich lassen. Viel packt der Tiroler aber sicher nicht mehr drauf, denn ab Sommer steht er bei Aufsteiger Bielefeld unter Vertrag. Und erfüllt sich einen Bubentraum. Statements gibt es vom 26-Jährigen zu dem Wechsel noch nicht: „Zuerst spiele ich die Saison fertig, dann reden wir über die Zukunft.“ Gebauer hat bislang für Altach 113 Spiele bestritten: Neben den 97 in der Bundesliga acht in der UEFA Europa League und weitere acht im ÖFB-Cup.