Paul Weller: Zeit für die Essenz des Lebens

Mit Freude zurückbewegt

Ein Großteil der Texte bestünde aus einer Rückschau, hat Weller in unzähligen internationalen Interviews erklärt. Die Rückschau eines Sixty-Somethings, der sich aber weder in Selbstmitleid, noch in nostalgischer Verklärung suhlt, sondern vielmehr dem Optimismus Raum zur freien Entfaltung gestattet. Schon der Opener „Mirror Ball“ ist mit fast acht Minuten Länge ein gewagtes Experiment, das sich zwischen 70s Dancefloor und Ambient-Instrumentalpassagen in einen wahren Rausch spielt. Als B-Seite für „True Meanings“ war die Nummer ursprünglich gedacht, Freunde haben ihm dringend davon abgeraten, den Song wie geplant in die Tonne zu hauen - gottseidank! Wie selbstverständlich bewegt sich Weller musikalisch dorthin zurück, wo seine wahre Liebe liegt. Motown und der britische Northern Soul, dem er in „Baptiste“ eine akkurate Würdigung zukommen lässt.