Jetzt Sommertag mit den Monsterfreunden gewinnen!

Die Monsterfreunde sind mit 12.000 Kindern das größte musikbasierte Volksschulprogramm in Österreich. Ihr Ziel: Kinder in einer angstfreien Umgebung für das Lernen zu begeistern. Waren die Monsterfreunde bis vor Kurzem hauptsächlich in den Klassenzimmern zuhause, zogen sie während des Corona-bedingten Lockdowns und den damit verbundenen Schulschließungen in den vergangenen Monaten in die Küchen, Wohnzimmer und Kinderzimmer ein.