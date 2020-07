8 Mio. Euro Corona-Hilfe für heimische Unternehmer

Wirtschaft soll wieder in Schwung kommen

Man wolle nun alles tun, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, sagte Landeshauptmann Günther Platter. Bevor Corona die Welt auf den Kopf stellte, habe man in Tirol mit einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent an der Vollbeschäftigung gekratzt. Durch die Pandemie waren zum Höchststand 45.000 Menschen ohne Job, mittlerweile habe sich die Situation verbessert: Aktuell seien 30.000 Menschen arbeitslos.