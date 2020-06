Formel 1 distanziert sich von Ecclestone-Sager

„In einer Zeit, in der Einigkeit gefordert ist, um Rassismus und Ungleichheit zu attackieren, stimmen wir überhaupt nicht mit den Aussagen von Bernie Ecclestone überein“, lautete die Mitteilung der Rennserie, nachdem der frühere Chef in einem am Freitag veröffentlichten Interview des US-Fernsehsenders CNN unter anderem gesagt, in vielen Fällen seien schwarze Menschen rassistischer als weiße Menschen.