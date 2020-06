Theater Phönix setzt auf Auftragswerke

Spannende Aussichten

Wenn alles gut geht, wird die Saison im Phönix jedenfalls spannend: Gleich drei Auftragswerke stehen am Programm. Erfolgsautor Thomas Arzt schreibt nach dem Erfolg von „Else (ohne Fräulein)“ ein weiteres Stück, Erik Etschel und Lisa Fuchs arbeiten an „Winnetou ein bis drei - und am Ende stirbt Karl May“, und Sina Heiss wird in Kooperation mit dem Schäxpir-Festival ein Jugendstück vorlegen.