Coronavirus: Polizei flog 109 Hubschraubereinsätze

109-mal hoben die Hubschrauber der Polizei von Beginn des Lockdowns am 16. März bis einschließlich 17. Juni österreichweit ab, um Ausgangsbeschränkungen und Grenzsicherungsmaßnahmen zu überwachen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hervor. Die Hubschrauber waren rund 145 Stunden - 8667 Minuten in der Luft. Kein billiges Unterfangen: Schon ohne Personalkosten kosteten die Hubschraubereinsätze 261.743,40 Euro.