Spiegelkabinett im bunten Reich der Sinne

In der Villa Sinnenreich kann die Welt an 50 Stationen völlig neu erlebt werden, Objekte und Installationen sorgen für Spaß, Verwirrung und Faszination. Die beliebteste Station? „Sicher das Kaleidoskop,“ sagt Elisabeth Mayrhofer Gemeindemitarbeiterin. In der begehbaren Installation wird man zigfach gespiegelt. Zweiter Hit? „Barragans Haus, in dem unsere Größe unglaublich verändert wird“, schwärmt Mayrhofer, denn das gefällt ihr persönlich am Besten. Außerdem gesteht sie: „Die essbare Eintrittskarte ist unser Dauerhit und sorgt immer wieder für Gesprächsstoff.“