Badewetter in Kärnten: Lust aufs Planschen

Erst vor kurzem wurden die Arbeiten im Bad am Faaker See in Drobollach abgeschlossen. Neben dem Tschebull-Bad in Egg, dem Strandbad Egg sowie dem Strandbad Faak sowie vielen kleineren privaten Bädern gibt’s am Faaker See aber auch einen freien Seezugang am Siedlerstrand. Hier kann man kurz Halt machen, um sich im See abzukühlen.