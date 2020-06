Sommerangebote und Jagd-Ausstellung in Stainz

Im Reich der Jägerinnen

Durchwegs Positives gibt es aus Schloss Stainz zu berichten. In der neuen Sonderausstellung „Die Jagd ist weiblich. Diana und Aktäon“ räumt Kurator Karlheinz Wirnsberger unterstützt von Eva Kreissl mit Vorurteilen auf. Von Anfang an waren auch Frauen ein Bestandteil der Jagd. So gab es etwa in der Antike ausschließlich Jagdgöttinnen. Auch die Gemälde der Renaissance, des Barock oder des Kaiserreichs zeigen immer auch Jägerinnen. Doch nicht nur sie, auch ihre Waffen und Ausrüstungen werden in dieser Ausstellung gezeigt. Dazu kommt noch ein Schwerpunkt auf das weibliche Wild - und nicht zuletzt der beeindruckende Gemäldezyklus „Diana und Aktäon“ des weststeirischen Künstlers Gerald Brettschuh. Zu sehen ab nächsten Mittwoch.