Post: Corona-Rückstau bei Paketen abgearbeitet

Corona-Ausbrüche in Verteilerzentren gepaart mit einer Lockdown-bedingten Zunahme an Paketsendungen - die Österreichische Post hat keine leichten Wochen hinter sich. Nach einem Covid-19-Ausbruch in einem Verteilerzentrum in Niederösterreich musste sogar das Bundesheer einspringen. Mittlerweile habe man es aber geschafft, den Rückstau abzuarbeiten, teilte die Post am Dienstag mit. Die Paketzustellung laufe nun wieder im ganzen Land im Regelbetrieb.