Ist das notwendig? Bei Hochwasser auf Ybbs gesurft

Unwetter-Tote nach Sturz in Donau

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren am Wochenende schwer gefordert gewesen. Starkregen hatte in mehreren Regionen zu Überschwemmungen geführt, ein Mann stürzte zudem beim Kraftwerk in Wallsee im Bezirk Amstetten in die Donau. Er konnte zwar aus den Fluten gezogen werden, für ihn kam dennoch jede Hilfe zu spät. Etwa 450 Einsätze galt es am Wochenende insgesamt abzuarbeiten, etwa 2000 Mann standen im Dauereinsatz.