Endlich! Steirische Kicker wissen, wann es losgeht

Zwischen 1. und 15. Juli wird‘s grünes Licht für Vollkontakt-Training auf den steirischen Fußballplätzen geben - sollte sich die Corona-Situation jetzt nicht wieder drastisch verschlimmern. Und Ende August rollt dann endlich auch wieder die Kugel im Meisterschaftsbetrieb im steirischen Unterhaus. „Die Klassenreferenten haben sich alle für eine verlängerte Vorbereitungszeit ausgesprochen“, berichtete StFV-Boss Wolfgang Bartosch der „Krone“. Damit wird der neue Champions-Cup, der den abgebrochenen Steirer-Cup ersetzen wird, die Saison von 21. bis 23. August mit der ersten Runde eröffnen. Am 28. 8. ist dann der erste Liga-Spieltag. In den Ligen kann optional auch ein früherer Starttermin gewählt werden. Für den Neustart gibt‘s im Unterbau nach Corona Gott sei Dank wenig Veränderungen, was die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften betrifft. Nur einige wenige Mannschaften (wie etwa Söchau) haben zurückgezogen, mit Bad Radkersburg gibt‘s aber sogar einen Neueinsteiger. Wie auch die Teams GAK Juniors oder Hartberg U19 neu in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen.