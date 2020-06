„Über 100 Schüsse“ bei Straßenparty: Zwei Tote

Bei einer Straßenparty in der US-Stadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina ist es am Montag in den frühen Morgenstunden zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurden zwei Menschen getötet und zwölf verletzt. Einige der Opfer wurden allerdings nicht von Kugeln getroffen, sondern von Fahrzeugen angefahren. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Insgesamt seien „über 100 Schüsse“ gefallen, hieß es von den Ermittlern.