Erhält man mit diesen Maschinen den besten Kaffee?

Diese Siebträgermaschine hat uns in jeder Hinsicht beeindruckt. Das Gerät verfügt über ein integriertes Mahlwerk, welches die Bohne direkt frisch mahlt und in den Siebträger füllt. Dadurch ensteht nicht nur weniger Schmutz durch Kaffeesatz in der Küche, man erhält den Kaffee auch genau so, wie man ihn gerne trinkt. Je nachdem, ob man feineres oder groberes Pulver bevorzugt, kann man aus 11 Mahlgradeinstellungen seinen Favoriten wählen.