Harys Rekord: Zehn Sekunden für die Ewigkeit!

In Rom dann zwei Olympia-Goldene

Klar, dass Hary nach Zürich in eine Favoritenrolle für die Spiele in Rom gerückt wurde. „Das hieß aber nicht, dass ich dort gewinnen muss!“ Am 1. September sprintete er dort aber in 10,2 Sekunden zum Olympiasieg. Und zum Abschluss der Spiele gewann er mit der deutschen Staffel (Cullmann, Hary, Mahlendorf, Lauer) in 39,4 auch noch Gold über die 4 x 100 m.