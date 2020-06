Rote Sehnsucht und ein „gallisches Dorf“

Für so manch gemarterte Funktionärsseele im SPÖ-Apparat muss eine Fahrt ins Grazer Umland einer Zeitreise gleichen - und zwar in eine längst verloren geglaubte rote Glückseligkeit. In einer der am stärksten wachsenden Regionen Österreichs hält sich die Sozialdemokratie in nahezu allen großen Gemeinden seit Jahrzehnten an der Spitze.