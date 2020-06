Die Geheimnisse hinter den Wahl-Sensationen

Robert Tulnik: Von 0 auf 44 Prozent in einer Wahl

Was für ein Erfolg für die Bürgerliste „Natürlich Wir“ in Fernitz-Mellach (GU): Spitzenkandidat Robert Tulnik (am Foto 2. Reihe Mitte) holte mit seinem Team auf Anhieb 44 Prozent der Stimmen. Wie er sich den Erfolg erklärt? „Wir haben einen faktenbasierten Wahlkampf geführt und niemanden angepatzt“, sagt Tulnik, der gestern übrigens mit Medienanfragen überschüttet wurde. „Unser Fokus lag auf einer ehrlichen, wertschätzenden Politik.“ Vor eineinhalb Jahren hat sich die Liste gegründet, mit sonnengelben Sujets kam sie auf zehn Mandate. Nun will die Liste auch den Bürgermeister stellen.