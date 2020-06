Drosten: „Auf Ausbrüche an Schulen vorbereiten“

„Verzweifelte Situation“ in den USA

Drosten, der aus Berlin via Liveschaltung an dem Pressegespräch teilnahm, betonte die Notwendigkeit großflächiger Tests: „Eine wichtige Komponente ist, dass wir die Situation im Labor erfassen konnten und nicht warten mussten, bis viele Todesfälle da sind.“ Die frühzeitigen Maßnahmen hätten zudem bewirkt, dass man sowohl in Deutschland als auch in Österreich jetzt keine Situation wie etwa in den USA habe. „Dort sehen wir jetzt eine verzweifelte Situation. Die eine Hälfte der Bundesstaaten hat immer noch harte Maßnahmen, die andere Hälfte hat zu früh gelockert und leidet immer noch unter einer starken ersten Welle. Das noch zu korrigieren, wird schwierig.“