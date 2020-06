Michael Wendler und Laura: Luxus trotz Schulden?

In der Doku „Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet“ verriet der Wahl-Amerikaner, wie viel das Finanzamt noch von ihm fordert: 1,25 Millionen Euro! Wendler dazu: „Das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war gerade dabei, mein neues Leben in den USA aufzubauen, und dann kommt so eine Forderung. Mir wurde heiß und kalt. Mir blieb also nichts anderes über, als Einspruch dagegen einzulegen.“