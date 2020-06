Nicht alle lassen ihre Masken jetzt fallen

Im Europark geht es zu wie an einem Tag kurz vor Weihnachten. Mit dem Fallen der Masken scheint die Freude am Einkaufen wiederzukehren. Das zeigt sich nicht nur in der Stadt Salzburg so, sondern auch in den umliegenden Bezirken. „Ich bin doppelt froh, dass die Pflicht beim Einkaufen Gott sei Dank und endlich gefallen ist. Und in der Bank brauche ich den Mundnasenschutz jetzt auch nicht mehr“, so Otto Grillhofer, der das „COOP Shopping Center“ in Tamsweg besucht. Die Lockerungen kommen für den Bankangestellten gerade rechtzeitig vor der warmen Jahreszeit. Auch Hausfrau und Mutter Christine Wind schließt sich dieser Meinung an: "Ich bin so froh, dass wir die Masken nicht mehr aufsetzen müssen, das ist beim Einkaufen schon eine große Erleichterung.‘‘