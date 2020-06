Frauenhäuser: „Hätten Infizierte aufnehmen können“

Isolierte Wohung für infizierte Frauen

Den Gewaltschutz aufrecht zu erhalten, war dennoch wichtig. Im Notfall hätte man sogar einer infizierten Frau helfen können, denn in Kapfenberg gibt es eine isolierte Wohneinheit. Zuerst mussten alle Neuzugänge in Graz zwei Wochen lang in Quarantäne. Normalerweise dürfen Frauen übrigens sechs Monate im Haus bleiben – da sie jetzt aber nicht ausziehen konnten, wurde die Zeit verlängert.