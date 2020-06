Diese Dinge kann man zu Hause immer gebrauchen

Unerlässlich in jedem Haushalt: Ein Akkuschrauber sollte in erster Linie die Funktionen eines Schraubenziehers erfüllen, ohne dass man dabei manuell Kraft aufwenden muss. Er unterstützt also vor allem beim Schrauben ein- und ausdrehen, was zum Beispiel beim Zusammenbauen von Schränken und Kästen der Fall ist.