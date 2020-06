Messen und Kongresse dürfen wieder stattfinden

Messen und Kongresse, die wegen der Corona-Schutzbestimmungen bisher verboten waren, werden in Österreich unter Auflagen wieder erlaubt. So muss eine behördliche Genehmigung eingeholt und ein Covid-19-Präventionskonzept vorgelegt werden, teilte das Tourismusministerium Sonntagfrüh mit. Damit sind Messen und Kongresse ab Montag, 15. Juni, wieder möglich. Außerdem wird auch die Maskenpflicht am Montag massiv entschärft.