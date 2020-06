GAK traf am Ende der Blitz - Nutz bleibt ein Roter

Bittere Pleite! Fußball-Zweitligist GAK spielte bei den Juniors OÖ gut mit, hatte, wie auch die Oberösterreicher, gute Chancen auf die Führung. An den 4:2-Sieg gegen Ried konnten die Grazer aber nicht anschließen. Denn als alle bereits mit einem torlosen Remis rechneten, zeigten sich die heimischen Youngsters in einem Konter abgebrüht und schlugen in allerletzter Minute durch Müller (94.) eiskalt zu. In der Hinrunde war es genau umgekehrt, da drehte der GAK in letzter Minute jubelnd zum 2:1 ab. „Wir brauchen keine Ausreden, die Frische im Kopf hat nach dieser harten Woche ein bisschen gefehlt und wir waren oft einen Schritt zu spät dran. Aber das ist kein Problem, es war unser drittes Spiel in acht Tagen“, meinte Trainer Gernot Plassnegger, der seinen Kickern nun zwei freie Tage zur Erholung gibt.