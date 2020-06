„Luder“-Sager: Grüne verlangen Koalitionsausschuss

Die Tiroler Grünen, Koalitionspartner der Landes-ÖVP, wollen die „Luder“-Causa rund um ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler offenbar noch nicht ad acta legen (siehe Video oben). Der Landesvorstand der Partei beschloss am Dienstagabend, dass der Koalitionsausschuss einberufen werden soll. Dieser solle in der kommenden Woche tagen, hieß es. Eine Rücktrittsaufforderung an Geisler gab es aber nicht.