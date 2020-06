Last-Minute-Pleite für den GAK - Juniors jubeln

Mit Vorwärts Steyr und dem FC Juniors OÖ haben in der 2. Fußball-Liga zwei Oberösterreich-Vertreter am Samstagnachmittag Siege gefeiert. Steyr gewann beim 2:0 in Dornbirn nach zwei Remis erstmals nach der Coronapause. Josip Martinovic (66.) und Michael Halbartschlager (72.) erzielten die Tore des vorübergehenden Tabellen-Vierten.