Der Sturm-Legende blutet das Herz

Er ist mit 451 Spielen Rekordspieler, mit 178 Treffern Rekordtorjäger - kurzum: In seinen Adern fließt seit jeher schwarzes Blut! Aber jetzt blutet „Bomber“ Mario Haas das Herz. Sturm taumelt als Schießbuden-Elf durch die Meistergruppe, 2:11 lautet das grausliche Torverhältnis.

„Da ist richtig der Wurm drinnen, jeder einzelne Spieler muss sich hinterfragen, ob er wirklich alles für den Erfolg unternimmt. Nur so können sie den Negativlauf vielleicht wieder aufhalten“, meint die Klub-Legende.

Lob für Schopp

Über Trainer Nestor El Maestro, der mit seiner sauteuer aufmunitionierten Truppe in dieser Saison nie Fahrt aufnehmen konnte, will Haas kein Urteil fällen. „Das steht mir als Außenstehender nicht zu.“ Lieber redet der „Bomber“ vorm Derby in Hartberg über seinen Spezi Markus Schopp. „Er hat mutige Spieler, setzt auf einen frechen Fußball und spielt das, was die Qualität zulässt, die er zur Verfügung hat.“