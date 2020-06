Alles lief für Rapid - Königsklasse winkt

Denn auch mit einem Punkt, dem erklärten Minimalziel, wäre man in Hütteldorf zufrieden gewesen. Aber mit dem “Dreier„ enteilte Rapid sogar dem LASK, liegt nun vier Punkte vor den Linzern. Und dank Hartberg, das in Wolfsberg ein 0:2 in ein 4:2 verwandelte, hat Grün-Weiß jetzt die Poleposition im Kampf um die Königsklasse inne. Rapid ist Zweiter.