Das Sommeropening als Turbo für die Wirtschaft

Tiebeltaler-Aktion geht weiter

Die bereits einmal durchgeführte Tiebeltaler-Aktion läuft am 3. Juli (15 Uhr) am Schillerplatz weiter. Treffner: „Wer um 100 Euro Taler kauft, kriegt zehn Euro geschenkt.“ Am 31. Juli wird die ganze Stadt für die lange, gemütliche Einkaufsnacht gesperrt. „So haben wir ausreichend Platz, um Abstandsregeln einzuhalten“, meint Pecile. Von Juni bis August findet an jedem Dienstag (15 Uhr) eine Eselwanderung statt. „Da wird der sagenumwobene Hausberg Pollenitz erkundet“, erklärt Treffner. Jeden Donnerstag (18 Uhr) bietet Margarethe Zaucher eine Stadtführung. Infos zu den Angeboten gibt’s im Tourismusbüro.