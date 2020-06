Mysteriöser Villeneinbruch bei Wiener Millionär

Vieles ist noch mysteriös an diesem Einbruch östlich von Wien. Doch langsam kommt Licht in die sogenannte Home-Invasion. Denn die Serben hatten einen Komplizen in der Villa. Laut Fahndern ließ der Hausmeister die Räuber Wochen vor der eigentlichen Tat selbst ins Haus. Sie spionierten als falsche Handwerker die Räume aus.