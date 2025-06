Überfall an der Haustüre: Mann brutal attackiert

Im Mai war es in Wien gleich zu zwei Vorfällen dieser Art gekommen: Am 24. Mai hatte ein Räuber einen 87-jährigen Pensionisten in dessen Haus in der Ameisbachzeile in Wien-Penzing überfallen und schwer misshandelt. Nur einen Tag später, am 25. Mai, sollen drei Verdächtige einen 20-Jährigen in Wien-Hernals in eine Falle gelockt, ihn geschlagen und bedroht haben.