Kranker Obdachloser sitzt auf Tankstelle fest

Seit rund sechs Wochen sitzt der Obdachlose Rudolf K. mit Spitznamen „Ötzi“ an der OMV-Tankstelle in Wiener Neustadt fest. Der Einheimische (76) wurde delogiert, zeitweise in ein Flüchtlingsheim gesteckt und strandete nach seiner Irrfahrt endgültig am Abgrund der Gesellschaft. Jetzt wartet er auf seinen sicheren Tod ...