Ölunfall in Kraftwerk: 500 Spezialisten im Einsatz

„Katastrophe direkt vor unseren Augen“

Umweltschützer befürchten, dass es zu massenhaften Fischsterben kommen wird. Sie schätzen die Schäden in der Umwelt auf umgerechnet mehr als 91 Millionen Euro. „Eine Katastrophe ereignet sich direkt vor unseren Augen. Der Dieselunfall in Norilsk ist der erste Unfall dieses Ausmaßes in der Arktis. 20.000 Tonnen Dieselkraftstoff sind in die örtlichen Flüsse geflossen“, so Greenpeace Russland.