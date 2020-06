Drei Angeklagte im Prozess um tödliche Explosion

Wegen einer Gasexplosion, die vor gut einem Jahr im Glock-Werk in Ferlach in Kärnten ein Todesopfer gefordert hatte, sind am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt drei damals leitende Mitarbeiter des Werks vor Gericht gestanden. Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth wirft ihnen grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Die Verteidiger orteten „massives Eigenverschulden“ des Opfers.