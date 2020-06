WAC-„Wolfsrudel“ macht bei Sturm Graz fette Beute!

Wie bereits am Vortag in der Qualifikationsgruppe gesehen startete die Partie auch in der Merkur Arena nach Protokoll. Der WAC kam aus dem Seitenausgang aufs Spielfeld, wo Hausherr Sturm bereits wartete. Auf der Tribüne klagten die Sturm-Fans per Transparent über ihr Fernbleiben und protestierten auch gegen Rassismus und Polizeigewalt „in Minneapolis, Graz und überall“. Eingefunden hatte sich indes Teamchef Franco Foda, der eine durchaus unterhaltsame Partie sah. Der WAC verbuchte bei der Rückkehr von Trainer Ferdinand Feldhofer an eine alte Wirkungsstätte durch Liendl den ersten Torschuss. Bei den Kärntnern begann der diese Saison lange verletzte Dominik Baumgartner in der Startelf, in der auch Angreifer Marcel Holzer (21) aufschien.